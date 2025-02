L’EnoDoro Marsala Volley vince lo scontro diretto casalingo con Bisceglie

L’EnoDoro Marsala Volley vince lo scontro diretto casalingo con la Star Volley Bisceglie per 3-2 grazie ai parziali 24/26, 25/21, 25/17, 16/25, 15/11. Una lunga sfida di oltre due ore conclusasi al tie-break in cui le due formazioni si sono equivalse giocando una spettacolare pallavolo e deliziando il folto pubblico presente al Palazzetto San Carlo di Marsala. Sarà il match del ritorno al palleggio di Erin Grippo che gioca in tutti e cinque parziali distribuendo ottimi palloni per le compagne. Coach Giangrossi presenta uno starting six con Courroux al palleggio in diagonale con Varaldo, le bande Pozzoni e Bondavalli e le centrali Caserta e Cecchini alternate al libero Oggioni.

Durante il match spazio per quasi tutte le giocatrici del roster, tra cui la centrale Asya Zingoni che timbra con 11 punti personali l’ingresso nei tre set finali del match. Dal primo all’ultimo parziale le due formazioni hanno giocato una sfida punto a punto dimostrando di avere un roster competitivo con lo scopo di occupare le ulteriori due posizioni della classifica che consentiranno di giocarsi i play off promozione, oltre quella già occupata da Fasano difficilmente raggiungibile in classifica. Un confronto in cui bisognava forzare le tre fasi di gioco che hanno prodotto tantissimi errori sia da una parte che dall’altra, soprattutto in attacco ed in battuta. Un’ottima correlazione muro/difesa da parte del Marsala Volley ha consentito quella differenza che alla fine ha dato ragione alle ragazze di Coach Lino Giangrossi.

Tabellino di gara:

Enodoro Marsala Volley – Star Volley Bisceglie 3-2 (24/26, 25/21, 25/17, 16/25, 15/11)

Enodoro Marsala Volley: Courroux 1, Pozzoni 21, Caserta 10, Varaldo 9, Bondavalli 7, Cecchini 3, Oggioni (L), Messaggi 3, Zingoni 11, Carpio 1, Grippo 4, Guastella ne, Lo Gerfo (L2). Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.

Star Volley Bisceglie: Torre 13, Panucci 6, Cometti 8, Galazzo 2, Civardi 9, Adubea 18, Minervini (L), Ba Gidere, Solarino, Del Federico ne, Haliti ne, Losciale ne, Luzzi (L). Coach: Marco Breviglieri.

Battuta (punti/err): Marsala 5/12, Bisceglie 5/20 – Muri punto: Marsala 7, Bisceglie 2 – Ricezione: Marsala 62%, Bisceglie 47% – Attacco: Marsala 32%, Bisceglie 30%.