Pareggio interno per il Trapani calcio contro il Sorrento

Un pareggio interno per 0-0 del Trapani contro il Sorrento al termine di una partita nella quale i granata hanno creato soltanto tre occasioni da rete in tutto l’incontro.

Il Sorrento è partito meglio, poi il Trapani lo ha arginato, ma incontrando grandissime difficoltà a superare il muro difensivo dei campani che lasciano il Provinciale con un punto utile per continuare a sperare nei playoff, mentre il Trapani, che cercava l’ennesima ripartenza stagionale dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia rimane a bocca asciutta.

Niente gol malgrado il tecnico granata abbia cambiato volto alla squadra.

Alla fine, al Trapani resta l’amarezza per quello che poteva essere e che non è stato e l’ennesima occasione sciupata per dare finalmente la giusta sterzata alla stagione.