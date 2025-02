Tutela della costa sud di Marsala. L’Amministrazione incontra la Technopolis per un progetto

Svolgere indagini correntometriche e realizzare interventi di protezione costiera, dall’area di colmata a Torre Sibiliana. È qunato afferma in un comunicato stampa il comune di Marsala.

Si tratta di un programma di tutela di un vasto tratto della costa sud proposto dall’Amministrazione e che ha visto Marsala rientrare nell’unica terna di progetti italiani selezionati, sul totale dei 20 presentati in tutta Europa. Ciò ha consentito di beneficiare dell’assistenza tecnica offerta dal Gruppo Technopolis, la cui equipe ha approfondito la copiosa documentazione fornita dall’Ufficio Speciale per il Pnrr diretto da Alessandro Putaggio.

L’incontro dell’amministrazione con i tecnici

Da qui, l’individuazione di alcune linee di finanziamento illustrate dai consulenti Marco Laoreti e Luena Collini nel corso di un incontro con il sindaco Massimo Grillo, presenti l’ing. Putaggio, l’arch. Annalisa Bavetta e l’ing. Irene Trapani. “L’obiettivo del progetto è ambizioso, afferma il sindaco Grillo. Si tratta di un cambiamento senza precedenti per il litorale sud, in sinergia e in continuità con i lavori del Waterfront che dal Lungomare Salinella giunge fino alla Florio”. Proseguiamo, quindi, nella progettualità con la quale intendiamo affrontare le sfide ambientali, a cominciare dai cambiamenti climatici e dalla mitigazione del rischio idrogeologico”. Come è stato detto nel corso dell’incontro, occorre farsi trovare preparati realizzando validi progetti di protezione – in linea con le politiche europee, nazionali e regionali – perchè, altrimenti, l’alternativa è il degrado irreversibile dell’ecosistema costiero.