Petrosino, iniziano i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido

Utilizzati 576mila euro dal Piano di Ripresa e Resilienza.

Il Sindaco Anastasi e l’Assessore Pipitone del comune di Petrosino in una nota stampa comunicano l‘avvio dei lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale a Petrosino, presso il Plesso “V. Cuoco“.

Dovrebbe essere destinato anche a luogo progettato per rispondere alle esigenze educative e sociali delle famiglie.

Il progetto è reso possibile grazie al finanziamento di 576 mila euro ottenuto dall’amministrazione attraverso il Nuovo Piano Asili Nido 2024, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il nuovo asilo nido oltre ad essere una struttura moderna e sicura, dovrebbe essere destinato anche a luogo progettato per rispondere alle esigenze educative e sociali delle famiglie. Sarà costruito con criteri innovativi e sostenibili, garantendo spazi pensati per il benessere dei bambini e per favorire l’apprendimento, il gioco e la socializzazione.

Per l’amministrazione comunale si tratta di un invesrtimento per il futuro.

Il Sindaco e l’Assessore Pipitone sottolineano l’importanza di questo risultato per Petrosino, evidenziando che “la costruzione di un nuovo asilo nido rappresenta un investimento sul futuro dei nostri bambini e anche una concreta opportunità per migliorare i servizi educativi della nostra città. Qualche giorno fa abbiamo comunicato il decreto di finanziamento per il rifacimento degli spazi esterni di due plessi scolastici, oggi siamo lieti di condividere – concludono il Sindaco e l’Assessore – un altro concreto risultato per costruire quella città a misura di bambino che tanto ci sta a cuore. Quest’opera non solo risponde alle esigenze delle famiglie, ma testimonia anche come il nostro territorio stia cogliendo le opportunità offerte dal PNRR per crescere e migliorare. Il nuovo asilo nido arricchirà il patrimonio di Petrosino, contribuendo significativamente alla qualità della vita della nostra comunità”.