A Valderice nuovi lampioni a LED per un’illuminazione moderna

Prosegue a ritmo serrato l’attuazione del Piano di Efficientamento Energetico nel Comune di Valderice. Da alcuni giorni, infatti, sono in corso i lavori per la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica obsoleti con moderni corpi illuminanti a LED di ultima generazione. Un intervento che punta non solo a migliorare la qualità dell’illuminazione nelle strade del paese, ma anche a ridurre in maniera significativa i consumi energetici e i costi a carico dell’amministrazione comunale. Per questa operazione, il Comune ha stanziato circa 60.000 euro, una cifra destinata all’acquisto e all’installazione delle nuove lampade. “Abbiamo voluto investire risorse importanti per riqualificare le tante vie del nostro territorio che necessitavano di un’illuminazione adeguata – spiega il sindaco Francesco Stabile –. L’obiettivo è duplice: garantire maggiore sicurezza e migliorare il comfort visivo dei cittadini, riducendo al tempo stesso i consumi e l’impatto ambientale”.

Il primo cittadino ha inoltre voluto sgombrare il campo da eventuali polemiche sulle zone interessate dall’intervento: “Le aree coinvolte non sono state scelte in base a segnalazioni o favoritismi, come qualcuno cerca di insinuare, ma attraverso una rigorosa valutazione tecnico-economica effettuata dal Responsabile del Servizio Comunale. Si tratta di un piano strutturato e pensato per rispondere alle reali esigenze del territorio”. L’installazione dei nuovi impianti segna un ulteriore passo avanti nella strategia di efficientamento energetico di Valderice, allineando il Comune alle più moderne tecnologie in tema di sostenibilità e risparmio. Un investimento che guarda al futuro, con l’obiettivo di garantire una città più sicura, più efficiente e più attenta all’ambiente.