Rinasce il Don Bosco di Marsala, tra cinema e attività teatrali

Rinasce il Cine Teatro Don Bosco di Marsala. Dopo alcuni anni di inattività, l’impianto è stato preso in gestione dalla Nomea Produzioni, con l’ambizione di restituire ai marsalesi un contenitore culturale in cui poter assistere sia a spettacoli teatrali che a proiezioni cinematografiche.

Spiega il direttore amministrativo di Nomea, Andrea Figlioli: “Tutto è partito con la nascita della compagnia Nomea. Assieme a Giuseppe Li Causi, che è il nostro direttore artistico, la scorsa estate abbiamo lavorato per l’apertura di una scuola di musical e ci è stata data la possibilità di utilizzare il Don Bosco. Nel giro di un mese e mezzo abbiamo ristrutturato la sala, dal palcoscenico ai tendaggi, attingendo anche a fondi regionali. Adesso abbiamo un proiettore digitale, un nuovo impianto elettrico ed audio nuovi, la sala climatizzata, un bar interno. Strada facendo, è venuto fuori anche il desiderio di ripristinare le proiezioni cinematografiche e ci siamo attivati in questa direzione”.

L’idea è di andare al di là di logiche prettamente commerciali per allestire una proposta di qualità, a partire da “Conclave”, in programmazione da questo venerdì (alle 18 e alle 21), mentre dalla prossima settimana ci sarà “Follemente”, il nuovo film di Paolo Genovese. Contestualmente, la sala continuerà ad essere utilizzata anche per gli spettacoli teatrali, come avvenuto in questi giorni, con la rappresentazione del testo di Luigi Pirandello “Dialoghi tra il Gran Me e il Piccolo Me”, diretta dal regista marsalese Bruno Prestigio.

Cine Teatro Marsala

“Oltre agli spettacoli prodotti da Nomea – aggiunge Andrea Figlioli – abbiamo voluto dare la possibilità anche alle compagnie locali di fruire del nostro palcoscenico, fornendo il nostro service audio e luci e sgravandole da costi e burocrazia. Inoltre, abbiamo già iniziato una serie di attività con le scuole: in occasione della Giornata della Memoria, più di mille studenti hanno assistito al film “La Zona di interesse”, altri hanno partecipato a rappresentazioni teatrali. Infine, il 1° maggio porteremo a Londra gli alunni della nostra scuola di musical, che potranno così vivere l’esperienza di una vacanza-studio presso la Pine Apple”.

L’Auditorium Cine Teatro Don Bosco dispone di 244 posti a sedere (200 in platea e 44 in galleria) e veicola la propria programmazione attraverso la pagina facebook. La sala cinematografica sarà aperta tutti i giorni (tranne il lunedì) con ingresso da vicolo Stovigliai (traversa di via Roma).