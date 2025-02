Rifiuti: costi insostenibili per i comuni, ci vogliono soluzioni￼

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un ordine del giorno, con il parere favorevole del governo, che impegna l’esecutivo a trovare risorse per coprire gli extra costi sostenuti dai comuni siciliani nel settore dei rifiuti, in particolare per il conferimento all’estero. Dario Safina, deputato del Partito Democratico, sottolinea l’urgenza di un intervento strutturale, poiché i comuni con alta raccolta differenziata affrontano costi insostenibili per lo smaltimento dell’indifferenziato, rischiando aumenti della TARI. Inoltre, il costo medio per la gestione dei rifiuti in Sicilia è triplo rispetto ad altre regioni italiane, a causa della saturazione delle discariche e dei trasferimenti fuori regione. La soluzione non può limitarsi ai termovalorizzatori, che non saranno operativi prima di cinque anni. La Sicilia necessita di impianti di riciclaggio per ridurre i costi e premiare i comuni virtuosi.