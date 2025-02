Marsala, continuano i lavori di messa in sicurezza del Lungomare Boeo

Cantiere operativo sul Lungomare Boeo di Marsala anche per sistemare i marciapiedi che perimetrano Baglio Tumbarello. E’ quanto comunica una nota stampa il comune di Marsala.

Lo stato dei lavori

In atto, l’Impresa incaricata sta intervenendo sul curva con spartitraffico, dove la pavimentazione è particolarmente sconnessa. Contestualmente, sarà realizzata un’aiuola sullo stesso marciapiede, con collocazione di nuovi arredi. Intanto, conclusi i lavori di messa in sicurezza della fascia costiera che da Baglio Anselmi giunge fino allo slargo (cd. ferro di cavallo) di fronte la Plateia Aelia del Parco archeologico – ora adeguatamente protetta dalle mareggiate – prosegue la sistemazione del litorale con riguardo alla pavimentazione e ai vasi. Questi, posti sul muro perimetrale e fortemente degradati, saranno sostituiti con fioriere decorate con piastrelle maiolicate. Tra i nuovi arredi, anche panchine e cestini ecologici per dare continuità estetica-funzionale al rinnovato Lungomare.

Secondo cronoprogramma, la realizzazione delle opere sul litorale Boeo – un investimento di circa 700 mila euro – dovrebbe ultimarsi entro il prossimo mese di marzo. Intanto, è in avanzata fase anche l’altro progetto di messa in sicurezza del tratto del Lungomare Boeo che da Baglio Anselmi giunge fino all’incrocio con Viale Isonzo.