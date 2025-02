Marsala: due coniugi muoiono a distanza di alcuni minuti l’uno dall’altro

Una tragedia si è consumata ieri sera nella periferia sud di Marsala. Marito e moglie sono morti a distanza di pochissimo tempo, mentre si trovavano in casa da soli in contrada Ventrischi. G. Di Girolamo, di 77 anni, ha accusato un malore improvviso e si è accasciato per terra senza dare segni di vita. Probabilmente un infarto fulminante. La moglie, vedendolo privo di sensi, si è disperata chiamando urgentemente i figli. Giunti sul posto però, i figli hanno trovato entrambi i genitori senza vita: anche la madre è deceduta poco dopo il marito e dopo aver alllertato i figli. Cosa sia successo alla donna, A. G. di 68 anni, ancora non è chiaro, ma dai primi riscontri forse per lo spavento e il forte dolore, la donna ha accusato un altro malore fatale. Sul posto è intervenuto il medico legale per chiarire il decesso dei coniugi, soprattutto della 68enne e fugare ogni dubbio. La notizia ha turbato la contrada.