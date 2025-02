Salvatore Sinagra “sta tornando con noi”, il messaggio della famiglia

“Il nostro Salvatore sta tornando tra noi. Non è perfettamente cosciente ma risponde bene pur restando in terapia intensiva, ci dà buone speranze”. E’ il messaggio dei familiari di Salvatore Sinagra, il giovane di Favignana aggredito a Lanzarote, nelle Canarie, nel gennaio scorso e finito in coma per un grave trauma cranico. Il giovane però al momento alterna momenti di lucidità al sonno e non ricorda cosa è successo quella notte del 26 gennaio davanti al bar “Sin Nombre” di Puerto del Carmen.