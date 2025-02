Marsala: studente dello Scientifico investito mentre attraversa le strisce

Un incidente stradale si è verificato ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.30, lungo la via Giovanni Falcone, a Marsala. Uno studente del secondo anno del Liceo Scientifico, assieme ai suoi compagni di scuola, stava per uscire dall’Istituto dopo delle lezioni pomeridiane e nel momento di attraversare le strisce pedonali è stato investito da una vettura. L’urto è stato abbastanza violento e il giovane è stato scaraventato sul parabrezza per poi finire sull’asfalto. Grande apprensione degli altri studenti nel vedere il giovane per terra privo di sensi. Subito sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo all’ospedale ‘Paolo Borsellino’ dove si trova ricoverato, sembra non in gravi condizioni. Ad indagare la Polizia che si è recata nel luogo dell’incidente, dove erano presenti diverse persone allarmate per l’incidente.