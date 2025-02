Il Marsala Futsal supera il primo turno di Coppa Italia: 10 a 4 contro l’Adrano

Cambia la competizione ma non il risultato per il Marsala Futsal che supera con una prova maiuscola l’ostico Adrano vincendo la gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie B al Palasancarlo. Grande prestazione di squadra dei padroni di casa che, a parte lo svantaggio iniziale nei primi secondi di casa, hanno condotto la gara dall’inizio alla fine con grande maturità e sono riusciti a portare a casa una vittoria importante contro un avversario ostico che non si è arreso fino al finale 10-4. Con questa vittoria la ‘banda Torrejon’ vola agli ottavi di finale dove affronterà il 26 febbraio il forte Regalbuto. Marcatori di giornata De Bartoli, autore di una tripletta, Barroso al rientro dalla squalifica, autore di una doppietta, Abate, Patti e Sanalitro ed anche il nostro portierone Vallarelli autore perfino, anche lui, di due reti.

Primo tempo_ Al 1’ è l’Adrano che trova la zampata vincente con Nicolosi in recupero palla. Non passano 2 minuti che De Bartoli in pochi secondi sigla due reti: il primo sfruttando il rimpallo del portiere avversario, il secondo su assist di Patti. E’ 2 a 1. L’Adrano cerca di prestare molta attenzione e difatti al 6’ il 3 a 1 è tutto di Walter Abate che intercede il pallone perso dall’Adrano a centrocampo. All’8 il Marsala coralmente spinge per il poker che, con il passaggio filtrante di Patti, conquista con il ritrovato Barroso. Un minuto dopo gli ospiti assediano l’area azzurra, il pallone viene però scalciato da Patti infilandosi in rete. Il primo tempo si chiude sul 5 a 2 con il goal adranita segnato ancora da Nicolosi.

Secondo tempo_ La prima azione della ripresa è il più classico del “goal sbagliato, goal subito” con De Bartoli che segna a porta quasi sguarnita al 4’. E’ 6 a 2. Al 5’ è funzionale lo schema del power play adottato dall’Adrano che segna con Finocchiaro ma non c’è tempo da perdere e un minuto più avanti il lancio lungo di Vallarelli finisce dritto in rete a porta vuota. E’ 7 a 3. Sempre con il portiere di movimento gli ospiti si portano sul 7 a 4 al 12’ ancora con Finocchiaro. Se da un canto con il power play l’Adrano ha cercato di recuperare il divario dal Marsala, dall’altro ne paga caro l’uso e De Bartoli ancora una volta allontana la sfera con una buona mira e sigla l’8 a 4. Al 13’ Vallarelli ci riprova ed ha ragione, allontana il pallone e mette a segno il suo secondo goal. Gli ultimi lampi sono un palo dell’Adrano e la 10ª rete di Sanalitro, imboccato da De Bartoli a due minuti dalla fine.