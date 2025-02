Le aziende ittiche tra le strutture turistico-ricettive, l’Ars approva emendamento

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato, all’interno della legge sul turismo, l’emendamento presentato dal deputato Giuseppe Bica (FdI), che regolarizza e inserisce i servizi di alloggio delle aziende ittiche nell’elenco regionale delle strutture turistico-ricettive. Il provvedimento, frutto di un costante dialogo con i professionisti del settore e le cooperative di pescatori, rappresenta un passaggio fondamentale nell’attuazione dell’equiparazione, prevista da diverse norme generali, tra imprenditore ittico che esercita attività di ospitalità e imprenditore agricolo.

Gli emendamenti approvati intervengono sulla legge regionale sulla pesca (L.R. del 20 giugno 2019, n. 9), introducendo importanti innovazioni. La normativa consente ora di offrire servizi di ospitalità sia a terra che in barca, prevedendo l’attribuzione di un codice identificativo regionale che, dal 1° gennaio 2025, ha anche valenza nazionale, in linea con quanto stabilito per tutte le attività turistico-ricettive.

“Un risultato importante – dichiara l’On. Giuseppe Bica – che finalmente riconosce e valorizza il ruolo degli imprenditori ittici nel settore turistico-ricettivo. Con questo emendamento, abbiamo colmato un vuoto normativo che penalizzava un comparto fondamentale per l’economia siciliana“.

Le attività di ittiturismo e pescaturismo che forniscono servizi di alloggio, previa verifica dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, verranno inserite nel registro regionale del turismo azzurro. Successivamente, il dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo provvederà all’assegnazione di un codice identificativo specifico, a garanzia di trasparenza e legalità nel settore. “Con questa norma – aggiunge l’On. Bica – diamo nuovo slancio al settore della pesca in un’ottica di diversificazione, creando concrete opportunità di sviluppo per le nostre comunità costiere. Particolare attenzione è stata rivolta al lavoro delle donne e dei giovani, che potranno trovare in queste nuove prospettive un’occasione di crescita professionale e imprenditoriale.”