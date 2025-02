Pochi visitatori al Museo del Vino. ProgettiAmo Marsala: “Bilancio fallimentare”

Sono 1539 i visitatori del Museo del Vino di Marsala dall’apertura di maggio fino a dicembre. I dati sono stati forniti dall’amministrazione lilibetana al gruppo consiliare ProgettiAmo Marsala, che nelle scorse settimane aveva presentato un’interrogazione per sapere quali iniziative fossero state organizzate per la promozione del Museo e quanti erano stati i visitatori del sito. Dalla tabella fornita dagli uffici comunali, in particolare, spicca il dato inferiore alle attese per quanto riguarda i residenti (645), che risulta inferiore rispetto a quello dei non residenti (894). Nella risposta all’interrogazione presentata dai consiglieri Piergiorgio Giacalone ed Eleonora Milazzo, il Comune fa sapere che non ha organizzato nessuna iniziativa a sostegno del Museo del Vino, limitandosi a stipulare un accordo di collaborazione con l’Associazione Strada del Vino finalizzando alla valorizzazione del sito.

Inaugurato il 12 maggio dell’anno scorso a Palazzo Fici, il Museo ha suscitato un iniziale interesse nella cittadinanza, che ne hanno apprezzato il pregevole allestimento. Tuttavia – numeri alla mano – tale interesse è andato diminuendo nel corso delle settimane. In particolare, dovrebbero indurre alla riflessione i dati dei mesi di novembre e dicembre, in cui sono stati solo 10 i visitatori tra la popolazione residente. Anche sulla pagina facebook “Museo Vino Marsala”, a dire il vero, si registrano poche interazioni e un’attività di promozione che – di fatto – si è conclusa con l’inaugurazione, mentre il sito (www.museovinomarsala.com) risulta ancora in costruzione.

Per ProgettiAmo Marsala si tratta di un bilancio “fallimentare”. “Speriamo – commenta il movimento civico – che la Giunta Grillo abbia in questi giorni concretamente promosso questo nostro Museo alla Borsa Internazionale del Turismo o magari pensato di coinvolgere le scuole marsalesi per visite conoscitive”.