Marsala: il Mercato del Contadino si sposta nel parcheggio del Salato

L’area del Monumento ai Mille a giorni sarà interessata da lavori di riqualificazione e di adattamento ai cambiamenti climatici – un investimento di quasi 500 mila euro, finanziati dal Ministero della Transizione ecologica -. In tale prospettiva, l’Amministrazione comunale – di concerto con l’Organizzazione sindacale FederAgri – ha ritenuto opportuno il trasferimento del “Mercato del Contadino”, in svolgimento ogni domenica nel piazzale Monumento ai Mille. In pratica, gli operatori potranno continuare a vendere i propri prodotti nel vicino parcheggio comunale, dove si svolgeva originariamente (ex Salato). Qui, infatti, dal prossimo 16 febbraio e per le domeniche successive – secondo le indicazioni della Polizia Municipale – saranno riservati gli spazi per gli stand delle aziende agricole che operano nel mercato. Tale sistemazione momentanea resterà in vigore, al massimo, fino al prossimo 30 aprile.