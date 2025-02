A Sant’Agata di Militello inizia la stagione della Marsala Doc

A Sant’Agata di Militello è iniziata la nuova edizione del Grand Prix regionale Fidal delle mezze-maratone e la Polisportiva Marsala Doc, vice campione regionale maschile in carica, è stata la società con il maggior numero di atleti al traguardo: ben 29. La squadra del presidente Filippo Struppa ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, lanciando il guanto di sfida a tutte le altre concorrenti. Nel centro messinese, come da previsioni, il primo dei biancazzurri a tagliare il traguardo è stato Michele Galfano, che con il tempo di 1 ora, 20 minuti e 01 secondi è stato nono assoluto (su circa 450 atleti) e secondo nella categoria SM (fino a 34 anni d’età). Buona anche la prestazione anche di Pietro Lombardo (1:28:45), pure lui categoria SM. A seguire, hanno poi concluso la loro fatica Enzo Lombardo (1:32:09), Thierry Maximilien Morgana (1:33:06), Gianpaolo Graffeo (1:35:59), Antonio Pizzo (1:38:27), Giuseppe Cerame (1:38:37), Antonino Puglia (1:42:38, nuovo record personale), Ignazio Cammarata (1:43:57), Enzo Castiglione (1:43:57).

E poi ancora, nell’ordine, Ignazio Abrignani, Vincenzo D’Accurso, Roberto Liuzza, Agostino Impiccichè, Pietro Sciacca, Matilde Rallo, terza nella SF55, Francesco Angileri, Pino Valenza, Antonio Tumbarello, Santino Nizza, Maurizio Bilello, Vincenzo Contrino, Elvira Clemente, Lara Saladino, Salvatore Bevilacqua, Giuseppe Genna, Anna Maria Gentile, Baldo Cascia e Isabella Valenti. Ognuno di loro ha portato il suo contributo alle classifiche generali (maschile e femminile) per società. Ma i tesserati della Marsala Doc non sono stati impegnati solo a Sant’Agata di Militello.

Michele D’Errico, ad esempio, in concomitanza, ha corso l’ennesima maratona a Barletta e sette giorni prima, alla Maratona della Maga Circe – da San Felice Circeo e arrivo a Sabaudia -, valevole come Campionato italiano assoluti e master sulla distanza dei 41.195 mentri, con il tempo di 3:31:29, D’Errico è giunto terzo nella categoria SM70. In precedenza, l’atleta vice presidente della società azzura, aveva partecipato anche all’Eco Maratona di Roma (in questo caso primo tra i pari età). Tra le altre gare, infine, che hanno visto presenti i marsalesi, anche l’Urban Night Trail/Bergamo 21 (Thierry Maximilien Morgana), Half Marathon di Faenza (ancora Morgana), “Ronda Ghibellina” di Arezzo (Philip Curatolo) e la Maratonina dei tre Comuni: Nepi, Castel Sant’Elia e Civita Castellana (Vincenzo Panico).