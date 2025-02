Marsala: “Il canale di Villa Genna è ostruito e l’acqua ristagna putrida”

Il canale di Villa Genna, il polmone verde di fronte la spiaggia della Riserva dello Stagnone, è già colmo d’acqua che però, non riesce a scaricare in mare. I residenti ci segnalano che l’acqua ristagna e diventa putrida perché lo sbocco a mare è ostruito dalla vegetazione infestante non rimossa da diversi decenni malgrado le reiterate sollecitazioni alla necessaria periodica manutenzione. Questa situazione, oltre a compromettere la qualità dell’ambiente circostante, non è salubre per la salute pubblica, con il rischio di infezioni e danni alla fauna locale. È ormai urgente un intervento da parte delle autorità competenti per ripristinare il corretto flusso del canale, rimuovendo la vegetazione infestante e ripristinando le condizioni di sicurezza e salubrità per la comunità e l’ecosistema della Riserva dello Stagnone. I residenti, dopo anni di attesa e numerosi solleciti, chiedono che venga finalmente dato seguito a una manutenzione che non può più essere rinviata.