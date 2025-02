La Diocesi di Mazara conferisce 17 ministeri straordinari della comunione. Ecco i nomi

Nella Cattedrale di Mazara del Vallo il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella conferirà il mandato a 17 nuovi ministri straordinari della comunione giovedì 13 febbraio, alle ore 19. L’iniziativa sarà l’occasione di celebrare il Giubileo dei ministri straordinari che, in processione a partire dalla chiesa Santa Caterina di Mazara del Vallo, sfileranno fino in Cattedrale per attraversare il portone principale. Ecco chi sono i nuovi ministri straordinari della comunione: Milocca Maria Antonella (Annunziata-Salute, Castelvetrano), Cusumano Gino Adriano (Annunziata-Salute, Castelvetrano), Ponticelli Michele (San Leonardo Abate, Marsala), Catalano Giuseppa (San Leonardo Abate, Marsala), Messina Antonella (San Leonardo Abate, Marsala), Celino suor Martina Maria (Immacolata Birgi, Marsala), Gerardi Giuseppe (Sant’Anna, Marsala), Solano Gaetano (Sant’Anna, Marsala), Lemmo Vincenzo (Sant’Anna, Marsala), Pomara Carmen (chiesa madre, Castelvetrano), Salvo Maria (chiesa madre, Castelvetrano), Piccione Filomena (Santa Maria di Gesù, Mazara del Vallo), Agatone Rossella (Cattedrale, Mazara del Vallo), Anselmi Paola Rosa (Santi Filippo e Giacomo, Marsala), Piccione Leonarda Rosaria (Santi Filippo e Giacomo, Marsala), Grasso Angela (Madonna della Cava, Ciavolo-Marsala), Bono Giacomo (Cappellania casa circondariale, Castelvetrano). Sono 137, invece, i ministri straordinari della comunione che rinnoveranno il mandato.