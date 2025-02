L’ITET GARIBALDI a Malta ad un evento sulla protezione della biodiversità e degli ecosistemi del Mar Mediterraneo

Dal 4 al 6 febbraio si è tenuto a Malta un incontro dedicato alla cittadinanza attiva e al progetto “Mare Nostrum”, focalizzato sulla protezione della biodiversità e degli ecosistemi del Mar Mediterraneo. L’evento, il “TRANSNATIONAL MEETING ON ACTIVE CITIZENSHIP AND MARE NOSTRUM” SICILIA – MALTA, organizzato da Europe Direct Trapani Sicilia, Europe Direct Valletta ed Europe Direct Gozo, ha esplorato gli impatti della plastica sul mare e le politiche, in particolare quelle scolastiche, necessarie per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia del mare, risorsa fondamentale per l’intera regione mediterranea, con un’attenzione speciale per le isole di Sicilia e Malta.

Rappresentanti delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni educative, accademici e consiglieri BELC (componenti della rete dei rappresentanti politici locali finalizzata alla comunicazione sui temi europei sulla base di un’alleanza innovativa tra il livello di governance europeo e locale), siciliani e maltesi hanno discusso su come coinvolgere più persone per contribuire a costruire un senso di identità europea inclusivo ma diversificato.



Durante i lavori, è emersa con forza la necessità di promuovere una visione comune di un’Europa più sostenibile e partecipativa, con particolare attenzione al ruolo dei giovani. Sicilia e Malta, unite dalla loro posizione strategica nel Mediterraneo, mirano a diventare un esempio di innovazione e sostenibilità ambientale per l’intera Unione Europea.

Le conclusioni dell’incontro hanno portato alla condivisione sui valori della Cittadinanza Attiva rispetto al Progetto Europeo da parte di Europe Direct Trapani Sicilia, Europe Direct Valletta, Europe Direct Gozo e le diverse organizzazioni siciliane e maltesi che hanno partecipato all’incontro.

Durante l’evento finale, sono stati firmati due importanti protocolli:

protocollo transfrontaliero di collaborazione per l’educazione e la sensibilizzazione sulla sostenibilità oceanica: Sicilia – Malta 2025;

manifesto Cittadinanza attiva per il Progetto Europeo.



Antonella Milazzo, ha partecipato al convegno in qualità di docente dell’ITET Garibaldi e Ambasciatrice del Patto europeo per il clima: “E’ fondamentale una dimensione europea dell’istruzione per aiutare i cittadini a comprendere meglio l’U.E. e a sentirsi parte di essa. Così come è importante diffondere le buone pratiche utili a contrastare il cambiamento climatico; solo attraverso una rete di collaborazione e un impegno condiviso possiamo costruire un futuro più sostenibile”.

Secondo Loana Giacalone, Dirigente dell’ITET: “Il Protocollo Transfrontaliero di Collaborazione per l’Educazione e la sensibilizzazione sulla Sostenibilità Oceanica Sicilia-Malta 2025 costituisce un impegno strategico per la tutela del patrimonio marino comune, promuovendo azioni concrete e sostenibili, in conformità con la Strategia Europea per la Biodiversità 2030. Con l’adesione a questo protocollo, l’ITET Garibaldi parteciperà al confronto sui modi per affrontare le sfide comuni, anche con riguardo al tema della cittadinanza attiva e della promozione della sostenibilità degli oceani nel Mar Mediterraneo”.

“Oggi è necessario condividere nuove pratiche per realizzare sempre più una democrazia partecipata. Europa è cultura. Malta rappresenta un crocevia di cultura e di popoli. Un luogo strategico nel Mediterraneo, sintesi dell’identità europea. Sicilia e Malta rafforzano la collaborazione per promuovere una visione comune di un’Europa più sostenibile e partecipativa. Le due isole, geograficamente vicine, stanno lavorando insieme per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la crescita economica inclusiva e la gestione delle risorse naturali. Attraverso iniziative congiunte, programmi di scambio e progetti di cooperazione, miriamo a costruire modelli condivisi tra gli Europe Direct Trapani Sicilia, Valletta e Gozo che possano rappresentare buoni esempi di collaborazione per l’intera rete in Europa, combinando innovazione, sostenibilità ambientale e coinvolgimento attivo delle comunità locali”, così Marta Ferrantelli, responsabile Europe Direct Trapani Sicilia.