Calcio Femminile: il Marsala rimedia un pareggio in casa

Termina con un pareggio la gara di 1ª Giornata in Andata di Campionato Poule Promozione Eccellenza Femminile Regionale tra Virtus Femminile Marsala e JSL Junior Sport Lab. 1-1 è infatti il risultato al triplice fischio dello scontro andato di scena domenica 9 febbraio presso il Municipale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala, che in anteprima ha ospitato le due vincitrici dei gironi A e B di Coppa Italia Eccellenza Regionale Femminile e che sabato 1° marzo si contenderanno il trofeo a Lascari(PA). Sono le azzurre a portarsi per prime avanti al 12’ del primo tempo con Samantha Alcamo, che con freddezza insacca il pallone dalla distanza sfruttando un errore delle neroverdi di Brolo, le stesse che però al minuto 29 della seconda metà di gioco sorprendono la difesa azzurra andando in rete con il terzino sinistro Sonia Scaffidi, obbligando così le due formazioni siciliane a conservare un solo punto per la classifica di merito. Per la giornata 2, il gruppo di mister Valeria Anteri sarà ospite della SSD UniMe sabato 15 febbraio alle ore 18:30 presso il campo da gioco Marullo-Bisconte di Messina.