Trasferta amara per la Pallacanestro Marsala contro il ‘Peppino Cocuzza’

Trasferta sfortunata per la Nuova Pallacanestro Marsala a S. Filippo del Mela, sconfitta contro il ‘Peppino Cocuzza’ per 81-74 al termine di un incontro combattuto fino alla fine che ha però visto sprecare troppo i marsalesi nel secondo quarto chiuso con un +14 per i peloritani. Nel secondo tempo i ragazzi di Grillo si lanciano nella rimonta: il capitano Antonio Donato con un totale di 19 punti (migliore marcatore di giornata per la NPM) diventa il realizzatore principale degli azzurri, che recuperano fino a -4 a metà del terzo periodo ma non riescono a ricucire lo strappo nell’ultimo quarto nonostante la reazione.Il primo quarto si svolge all’insegna di un certo equilibrio con i padroni di casa che trovano in Dmitrovic il principale terminale offensivo, tanto che il croato metterà a segno ben 31 punti personali di cui 13 nei primi 10′.

La NPM si porta in avanti a metà periodo con Donato e Miculis, ma il massimo vantaggio di +3 per gli azzurri (9-12) al 6′ si tramuta nel giro di poco in un +6 per i padroni di casa con la tripla di D’Urzo ed il canestro di Dmitrovic per il 18-12. Grillo chiama il timeout e nei minuti restanti i marsalesi accorciano con il neoentrato Linares e Miculis sul risultato di 18-16. Nel secondo quarto i ragazzi di Grillo soffrono la precisione dall’arco dei locali, che vanno a segno quattro volte dai 6,75: con Scozzaro a cui risponde Tartamella per la controrisposta ancora di Scozzaro, e poi due volte con Scimone, che al 5′ avvia un parziale di 19-3 dei locali che fa affondare la NPM a -18 sul 45-27 con 55″ agli spogliatoi e che peserà sul risultato finale. Tartamella dalla lunetta e Farruggia nel finale con una tripla e altri due punti accorciano però il passivo a -14 sul 47-34.

Nella ripresa a salire in cattedra è Donato per la NPM, che dà segni di reazione. Il giovane capitano marsalese con ben 12 punti personali nel quarto su un totale di 19 totali sospinge i suoi con la collaborazione di Stankovic, Miculis e Tartamella due volte fino al -4, ma i locali rimangono sempre avanti con il prolifico Dmitrovic e con Ruiz De Siqueira e Scimone da tre nei 5′ prima dell’ultimo riposo si riportano sul +14. L’ultima sirena suona sul 70-56. Nell’ultimo periodo la NPM si rifà sotto fino al -9 a metà cronometro con la tripla di Stankovic, Tartamella e Miculis, ma il vantaggio dei messinesi rimane in doppia cifra fino a meno di 2′ dal termine, con i marsalesi che chiudono l’incontro riprendendo quota fino a -7 quando è ormai troppo tardi. La sirena sancisce il termine dell’incontro sul 81-74. Nel prossimo turno la Nuova Pallacanestro Marsala tornerà a giocare in casa al PalaMedipower domenica 16 febbraio alle 18:00 contro CUS Palermo.

TABELLINO DI GARA:

“Peppino Cocuzza” Basket Milazzo – Nuova Pallacanestro Marsala 81-74

Parziali: 18-16, 29-18, 23-22, 11-18.

“Peppino Cocuzza” S. Filippo del Mela: Ruiz De Siqueira A. ne, Sorbara 4, Dmitrovic 31, Ficarra ne, Scimone 13, De Gaetano 3, Cianciafara ne, Scozzaro 8, Doria 1, D’Urzo 8, Lipari ne, Ruiz De Siqueira V. 13. All. Baldaro D.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 7, Miculis 16, Cucchiara 1, Abrignani 2, Donato 19, Linares 2, Gentile, Stankovic 13, Gerardi ne, Tartamella 14, Niang. All. Grillo G.

Arbitri: Cavallaro D. di Zafferana Etnea (CT) e La Spina F. di Giarre (CT)