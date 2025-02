Dopo Trento Trapani Shark perde anche a Cremona. Antonini: “Sono deluso”

Un’altra batosta per la Trapani Shark nel Campionato di Basket serie A. Nella 19ª giornata al Pala Radi di Cremona la Vanoli ha ospitato la Trapani Shark che veniva dalla sconfitta rimediata contro la Dolomiti Energia Trento. La squadra allenata da Mister Brotto occupa il penultimo posto in classifica e necessitava di un successo per risollevare le sue sorti. A inizio partita la squadra di Repesa guidata dal duo formato da Alibegovic e Petrucelli, si porta fino alla doppia cifra di vantaggio in apertura del secondo quarto. La Vanoli, però, non molla e riesce a ribaltare la partita grazie all’impresa di Corey Davis. Al ritorno sul parquet la difesa del Trapani Shark alza i toni del gioco ma la squadra siciliana non riesce a dare la spallata definitiva al match: è la squadra di casa che, nell’ultimo parziale, spinta da Willis, prende il controllo della gara. Cremona concretizza gli sforzi fatti e porta a casa la partita con il punteggio di 85 a 80.

Sconfitta, la quarta nelle ultime 8 partite per la formazione di Jasmin Repesa che, ora, arriva alla settimana delle Final Eight forse nel momento peggiore della stagione. Su X è arrivato il commento del patron dei granata Valerio Antonini: “Meritatissima sconfitta. La più brutta partita dell’anno. A tratti irriconoscibili. Ci vuole umiltà … sconosciuta a qualcuno, ultimamente, mi sembra. Speriamo che ritornino in se stessi per non fare figuracce a Torino. Sono veramente deluso“.