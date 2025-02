Sicilia e Malta unite per tutelare clima e biodiversità, la politica trapanese a rapporto

La scorsa settimana si è svolto a Malta l’Incontro Transnazionale su cittadinanza attiva e Mare Nostrum, promosso da Europe Direct Trapani Sicilia, rappresentato da Marta Ferrantelli, in collaborazione con Europe Direct Valletta e Gozo. Dal 3 al 7 febbraio, esponenti della società civile, istituzioni educative, mondo accademico e amministrazioni comunali siciliane si sono confrontati su temi cruciali per il futuro dell’Europa: identità europea inclusiva, tutela della biodiversità e lotta al cambiamento climatico. Al centro del dibattito, il ruolo chiave della cittadinanza attiva partecipata per promuovere una vera integrazione europea. Tra i rappresentanti istituzionali della provincia di Trapani presenti: Irene Pizzimenti consigliere comunale di San Vito Lo Capo, Andrea Genco, vice presidente del Consiglio comunale Trapani, Piero Cavasino esponente del Massimo Consesso Civico di Marsala e Barbara Vivona consigliere comunale di Castelvetrano.

L’evento ha segnato un importante passo avanti nella cooperazione tra Sicilia e Malta, culminato nella firma di due protocolli d’intesa: “Sicilia-Malta 2025”, per la collaborazione transfrontaliera su istruzione e sostenibilità degli oceani. “Cittadinanza attiva nel Progetto Europeo”, per rafforzare l’impegno congiunto verso un’Europa più partecipativa e consapevole. Tutti gli stakeholder coinvolti si sono impegnati a sviluppare e promuovere iniziative concrete per diffondere una visione condivisa di sostenibilità e inclusione. L’incontro si concluderà con un nuovo appuntamento in Sicilia, per dare ulteriore slancio alla cooperazione avviata.