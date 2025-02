65 anni di Panathlon Club Trapani: iniziano le celebrazioni

Ricade quest’anno il 65° anniversario della fondazione del Panathlon Club di Trapani che ha già dato il via alla celebrazione di eventi socio culturali e sportivi che si svolgeranno nel corso del 2025. Il Club, molto attivo sul territorio per le importanti iniziative di respiro nazionale svolte, tra cui i più recenti i convegni:

che fra i relatori ha registrato la presenza di diversi Prefetti, della CRI, della Comunità Sant’Egidio; “Uniti nel gioco abbracciando la diversità”, con la prestigiosa presenza del regista PIF e di noti personaggi del mondo del volontariato e dell’inclusione;

“Tra Fair Play, Sport, Inclusione … e Musica” che ha consegnato premi speciali a protagonisti nazionali di straordinarie gesta sportive: l’organizzazione della “Settimana Europea dello Sport” ormai giunta alla quinta edizione, evento che mette assieme circa 4000 studenti, istituti scolastici, Forze di Polizia, Forze dell’Ordine, CRI, Anpas, associazioni sportive e di volontariato, imprenditori, finalizzato alla formazione nei giovani di una cittadinanza attiva e consapevole. Evento che per la sua portata ha registrato note di compiacimento da parte del Presidente della Repubblica e del Ministro dello Sport.

Quest’anno sono già in calendario una serie di eventi di respiro nazionale che tratteranno importanti tematiche tra cui la “dispersione sportiva” trattata anche nel contesto e le finalità dell’art. 33 della Costituzione che nel suo ultimo comma recita “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Ci sarà anche un convegno su “Sport e terza età” realizzato con il contributo dell’Università trapanese e un convegno che promuoverà la candidatura del Comune di Erice a “Città Europea dello Sport”, in occasione della presenza a Trapani della Commissione ACES che verificherà le potenzialità sportive del territorio.

Il Club trapanese, in occasione della ricorrenza. Ha registrato l’ammissione di nuovi prestigiosi soci:

Andrea Castellano, Giornalista Sportivo

Michele Ingardia, Presidente della Handball Erice

Antonino Isotto, imprenditore sportivo

Andrea Magaddino, già presidente della Pall. Trapani

Enzo Morghese, Presidente della “Trapani scherma”

Rosario Muro, per decenni Presidente provinciale del CSI

Elio Naso, imprenditore sportivo

Valerio Valenti, ex cestista, Prefetto e già Commissario di Governo per il fenomeno immigrazione

Per l’occasione sono stati assegnati dei riconoscimenti agli uomini di sport Francesco Gambicchia, Rocco Fazio e Antonino Lisotta.