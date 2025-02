Il Marsala Volley torna con un solo punto da Napoli

Muove la classifica, posizionandosi al secondo posto solitario, la EnoDoro Marsala Volley che in quel di Torre Annunziata viene sconfitta 3-2 dalle oplontine di Coach Alminni in un match altalenante per entrambe le formazioni che ha visto le padroni di casa conquistare la vittoria grazie ad un finale più convincente rispetto alle marsalesi. Coach Giangrossi presenta uno starting six con Courroux al palleggio in diagonale con Varaldo, le bande Pozzoni e Bondavalli e le centrali Caserta e Cecchini alternate al libero Oggioni. Durante il match spazio per tutte le giocatrici a disposizione del tecnico lilibetano, tra cui Erin Grippo che è tornata al palleggio negli ultimi tre set e Glenda Messaggi che aiuta non poco le compagne con i suoi 12 punti personali.

Un primo set ad appannaggio delle campane che grazie a piccoli strappi e ad una difesa davvero in palla, riescono a contenere il ritorno dell’EnoDoro Marsala Volley chiudendo il parziale 25/21, ma le lilibetane non ci stanno, riordinano le idee e vincono di slancio il secondo parziale 14/25 non lasciando scampo alle padroni di casa. Il terzo parziale sarà un punto a punto estenuante in cui ad avere la meglio saranno le marsalesi con il punteggio di 25/27. Un match che sembra ormai ad appannaggio del Marsala Volley, ma, sul punteggio di 18/19 nel quarto set per le ragazze di Coach Giangrossi, ecco il ritorno dell’Oplonti Napoli che punto a punto si conquista, vincendo 25/21, il meritato quinto set. Un ritorno delle padroni di casa che le lilibetane non riusciranno a contenere nel quinto set soccombendo 10/2 e successivamente 15/7 ma conquistando un importante punto classifica.