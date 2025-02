Il Marsala Futsal vince impetuoso, con una prova altalenante ma efficace, la gara in casa del Cus Palermo, valida come 15ª giornata di Campionato. Il 3 a 7 non lascerebbe scampo all’immaginazione, eppure nel primo tempo i palermitani hanno messo in difficoltà gli azzurri di Mister Torrejon. Con questa vittoria il Marsala caro al Presidente Paolo Tumbarello mantiene la testa del girone H del Campionato di serie B rimanendo imbattuto con 13 vittorie su 13 gare.

Primo tempo_ I primi minuti di gioco sono caldissimi: la formazione di casa va subito in vantaggio con Leto ma poco dopo, al 4’ subisce il pareggio degli ospiti con il fulmineo Abate che coglie la sfera sopraggiunta da calcio d’angolo e la infila in porta. Ma è ancora il Cus a tornare avanti con Leto. Gli animi si scaldano, gli azzurri cercano di alzare i ritmi pagando però qualcosa: De Bartoli rimedia un’ammonizione e al 14’ viene espulso Patti. Dopo un tiro libero che Vallarelli para con sicumera, il 2 a 2 viene siglato dal furetto De Bartoli al 16’ tutto solo lanciato verso l’area del Cus. Per lui sarà solo il primo delle 5 reti che segnerà in questa sua epica partita.

Secondo tempo_ Probabilmente memore della bella prestazione nella prima frazione di gioco, De Bartoli non perde tempo e in 4 minuti mette a segno ben tre goal che scaldano i cuori del gruppo di tifosi lilybetani in trasferta nel capoluogo siciliano sempre in maniera più assidua: il 2 a 3 arriva al 1’, il 2 a 4 su uno schema grazie all’intuizione di Pierro e il 2 a 5 al 4’ cogliendo il bell’assist di Sanalitro. Tra una rete e l’altra il Cus perde un giocatore per espulsione. Benchè sotto pressione e un pò sfiduciato, il Cus Palermo trova la terza rete di giornata con Quinario, ma è solo un lampo: la squadra di casa cadrà sotto i colpi di Foderà al 16’, sfruttando il passaggio indietro del sempre attento De Bartoli che a 3 minuti dalla fine chiude il match sul 3 a 7 intercettando un pallone dei padroni di casa che rasoterra durante il power play palermitano si dirige in rete. Da segnalare al 20’ il tiro libero assegnato al Marsala che Costigliola tira alto facendo tremare la traversa.