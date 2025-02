Il Comune di Marsala ricorda le Foibe nel Giorno del Ricordo

Oggi, 10 febbraio, il Comune di Marsala e la comunità locale si uniscono per commemorare le vittime delle Foibe, un tragico capitolo della nostra storia che ha segnato profondamente il destino di migliaia di italiani: “Nella ricorrenza del “Giorno del Ricordo”, intendiamo onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita in seguito a episodi di violenza e persecuzione avvenuti durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.Le Foibe rappresentano un doloroso simbolo di sofferenza e ingiustizia. Molti innocenti, tra cui uomini, donne e bambini, furono costretti a subire atrocità inenarrabili, privati della loro dignità e della loro vita. È nostro dovere non dimenticare queste vittime e tramandare la loro memoria alle future generazioni, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.Inoltre, nelle scuole del nostro comune, verranno svolte attività didattiche per sensibilizzare i giovani sull’importanza della memoria storica e del rispetto dei diritti umani, affinché comprendano l’importanza di costruire un futuro di pace e convivenza.Invitiamo tutti i cittadini a riflettere in questa giornata di commemorazione, per far sì che la memoria delle vittime delle Foibe rimanga viva nei nostri cuori e nelle nostre menti.

Negli ultimi anni, le commemorazioni del Comune di Marsala, con la partecipazione dell’Associazione “Emisfero del Vento”, hanno riguardato sia Salvatore Angileri che Norma Cossetto. A quest’ultima, giovane studentessa istriana seviziata e infoibata perché italiana, “Emisfero del Vento” dedicherà una panchina tricolore che sarà collocata di concerto con l’Amministrazione Grillo. Il messaggio istituzionale è “insieme per ricordare, insieme per costruire un futuro migliore”.