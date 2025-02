Valderice: Villa Betania a rischio chiusura di alcuni reparti?

Villa Betania a rischio? «Voci allarmate giungono da genitori e famiglie sulla possibile chiusura di alcuni reparti del centro per l’autismo di Villa Betania, con conseguente dimissioni di pazienti adulti, provenienti da tutta la Sicilia, che da anni sono assistititi nella struttura di Valderice». La deputata trapanese del M5S, Cristina Ciminnisi, accogliendo le preoccupate segnalazioni che le sono giunte negli ultimi giorni, ha avanzato una richiesta di audizione urgente al Presidente della VI Commissione “Salute, Servizi Sociali e Sanitari”, Giuseppe Laccoto, per capire quali siano le ragioni della ipotizzata chiusura e per porre in evidenza – si legge nella richiesta – come «in assenza di alternative concrete e immediate, rischierebbe di tradursi in un drammatico vuoto assistenziale, con conseguenze gravissime sul benessere e sulla dignità di queste persone e delle loro famiglie».

La Ciminnisi ha chiesto l’audizione dell’Assessore regionale per la Salute, Daniela Faraoni, e del Direttore Generale dell’ASP di Trapani, Ferdinando Croce. «Villa Betania è una struttura di eccellenza che offre cure e assistenza avanzate con approccio integrato e personalizzato. Non possiamo permettere – conclude la deputata trapanese – che venga disperso un patrimonio di esperienza e competenza da anni al servizio della comunità siciliana, soprattutto non possiamo tradire il diritto alla salute e all’assistenza delle persone più fragili».