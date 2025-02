Prime piogge e Marsala si allaga, tombini che straripano e bidoni in strada

Prime piogge e le strade di Marsala si allagano. La zona del Porto e la parte Sud è impraticabile. Dalla rotonda di Piazza Piemonte Lombardo fino alla via Vecchia Mazara, quest’ultima sempre transennata nei giorni di pioggia a causa di allagamenti che rischiano di mettere in serio pericolo gli automobilisti e di tombini che saltano. Al passaggio al livello, nell’incrocio, alcuni bidoni sono finiti in mezzo alla strada probabilmente ‘galleggiando’ e procedendo verso il centro della carreggiata. Nel frattempo sulla linea Castelvetrano-Marsala oggi ci saranno soppressioni di tratte e ritardi a causa di smottamenti sulla strada ferrata. Tombini tra Piazza Caprera e via Sirtori che straripano, con l’acqua piovana che è arrivata al livello del marciapiede. Ma anche nella zona Nord le strade sono allagate nei pressi della SP 21 e lungo la Riserva dello Stagnone. Le piste ciclabili diventano, inutile dirlo, piscine.