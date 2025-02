Controlli movida nel trapanese, tanti i soggetti identificati ma solo due multe

Proseguono, senza soluzione di continuità, i controlli straordinari interforze messi in campo, nei maggiori centri della provincia, da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il concorso dei locali Corpi di Polizia Municipale. Durante il week-end in corso sono stati predisposti specifici servizi di controllo del territorio nei centri storici di Trapani e Marsala, con particolare attenzione rivolta ai luoghi della ‘movida’ ed analoga attività è stata disimpegnata anche nel territorio di Erice – Casa Santa, nei pressi dello Stadio Provinciale, ove sovente le pattuglie delle diverse Forze sono state chiamate ad intervenire per la segnalazione di atti vandalici e schiamazzi.

I risultati operativi sono il riscontro tangibile dello sforzo profuso in questi giorni: in territorio di Erice, nella sola giornata di venerdì 7 febbraio, sono state identificate circa 90 persone – tra le quali 13 pregiudicati – effettuati 8 posti di controllo, verificati 30 veicoli ed è stato eseguito anche un controllo di natura amministrativa presso un esercizio commerciale di somministrazione cibi e bevande. Diversamente, nella serata di ieri, sabato 8 febbraio, le pattuglie hanno concentrato, come detto, la propria attività nei centri storici di Trapani e Marsala. Nel capoluogo circa 70 gli identificati (taluni con precedenti di polizia), fermati 25 mezzi ed elevato un verbale per violazione al Codice della Strada; nel centro lilybetano, invece, 40 sono state le persone controllate e 26 i veicoli fermati con la contestazione, anche in questo caso, di una violazione al CDS.

La meritoria attività scaturisce dalle determinazioni assunte nell’ambito della settimanale riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo. I controllo straordinari messi in campo dalle Forze di Polizia, giunti alla quarta settimana consecutiva, sono destinati a proseguire con lo scopo di raggiungere una sempre maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini della provincia di Trapani.