Il Trapani Calcio cala il poker in casa della Turris

Niente da fare per la Turris sconfitta dal Trapani nella gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie C. La compagine allenata dal nuovo Mister Vincenzo Torrente allo Stadio Amerigo Liguori si va a prendere una vittoria in trasferta mastodontica per 0-4. Nel secondo tempo la gara si complica con le espulsioni della ripresa. Il Trapani inizia a farsi vedere in porta pian piano sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Hraiech raccoglie da fuori area e fa partire il tiro, la palla si spegne a lato. La Turris risponde ma ogni tentativo non va a buon fine. Al 38′ è Ciuferri che batte Iuliano con una testata vincente e regala il vantaggio ai siciliani. Alla ripresa è la squadra di casa che si fa vedere con Nocerino. Al 51′ Ndiaye commette fallo su Anatriello e l’arbitro lo espelle per doppia ammonizione. Al 65′ è Ongaro che sigla il 2 a 0. Al 76′ è calcio di rigore per gli ospiti, c’è un tocco di mano di Boli in area con espulsione di Castellano per proteste e dal dischetto Benedetti cala il tris. Il Trapani infine cala il poker sempre con il difensore partenopeo che segna di tacco all’88’.