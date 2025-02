“La scuola Nosengo di Petrosino avrà un campo sportivo e maggiore cura per gli spazi verdi”

Nell’aprile del 2024, nel corso di una visita che l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano fece all’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, gli studenti consegnarono all’onorevole trapanese una busta contenente il loro piccolo grande sogno: avere un nuovo campo di calcio dove poter svolgere attività fisica all’aperto durante le ore di lezione dedicate agli esercizi motori. Oggi a meno di un anno distanza, Turano è tornato nell’istituto petrosileno per dare una buona notizia: “Oggi siamo qui per annunciare che ho consegnato personalmente il decreto di finanziamento per il campetto sportivo così come richiesto dagli studenti. Sono molto felice di questo nuovo progetto per la scuola Nosengo”. E così, grazie alla determinazione dell’istituzione scolastica il sogno di avere un nuovo campo di calcio è diventato realtà: il Comune di Petrosino è stato ammesso a finanziamento con Decreto n. 645 del 23 dicembre 2024, per la realizzazione di campi polifunzionali e sistemazione a verde degli spazi esterni dei plessi “Francesco De Vita” e “Giuseppe Fanciulli”.

“Rendere funzionali e rinnovare le nostre scuole è una priorità per garantire un ambiente didattico moderno e accogliente per i nostri giovani cittadini – dichiarano il Sindaco Anastasi e l’Assessore Pipitone – Siamo orgogliosi di questo risultato che segna un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture scolastiche nel nostro territorio, contribuendo al benessere e alla felicità dei nostri studenti e delle loro famiglie”.