Progetto Erasmus + per l’ITET Garibaldi. Sicurezza e scambio di buone pratiche

L’ITET Garibaldi si riconferma come un importante punto di incontro per cultura, scienza e cooperazione internazionale. In questi giorni, ha avuto il piacere di ospitare delegazioni da Turchia, Polonia e Lettonia, nell’ambito di un affascinante progetto Erasmus intitolato “Fireproof the future!”, focalizzato sulla prevenzione degli incendi. Gli incendi costituiscono una minaccia sempre più seria per l’ambiente, in particolare in paesi con estati calde e secche, come l’Italia e molte altre nazioni europee. Questo progetto Erasmus si propone di aumentare la consapevolezza e sviluppare strategie di prevenzione, favorendo la condivisione di conoscenze e buone pratiche a livello internazionale.

Precedentemente, nella prima mobilità di novembre a Riga, i docenti hanno partecipato ad una formazione sul tema, organizzata da una ONG, partner del progetto.

Durante la settimana trascorsa, studenti e docenti, hanno riflettuto, attraverso Workshops interattivi presso l’ITET Garibaldi, su temi cruciali come:

•Le cause principali degli incendi e i rischi legati ai cambiamenti climatici

•Le tecniche di prevenzione e le migliori strategie di intervento

•L’importanza della sensibilizzazione e della responsabilitàcivile nella tutela dell’ ambiente



Hanno anche partecipato ad una prova di evacuazione organizzata dall’ITET Garibaldi nella sede di via Fici, mettendo in atto quanto appreso sui nostri sistemi di prevenzione all’interno delle scuole.



In questa seconda mobilità a Marsala, i partners del progetto hanno avuto anche l’opportunità di visitare realtà locali impegnate nella protezione del territorio e confrontarsi con esperti del settore.

Gli ospiti hanno visitato l’azienda TECNOFREDDO s.r.l che si occupa di impianti di refrigerazione presso la quale hanno potuto visitare i luoghi della produzione e i sistemi di prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro.

Ma il progetto non è solo formazione: l’esperienza Erasmus èanche un’occasione per scoprire la cultura e le tradizioni dei paesi partners attraverso visite al centro storico, l’assaggio dei cibi della tradizione, le degustazioni del buon vino per uno scambio culturale arricchente.

Questo progetto Erasmus dimostra come la collaborazione tra diverse nazioni possa essere un potente strumento per affrontare sfide globali come la protezione dell’ambiente.

Grazie allo scambio di conoscenze tra Italia, Turchia, Polonia e Lettonia, i giovani partecipanti acquisiranno competenze fondamentali per essere sempre più cittadini consapevoli e responsabili.

Nelle prossime mobilità, ad aprile si andrà in Polonia e a maggio in Turchia.

L’ITET Garibaldi, con la sua vocazione internazionale, continua a distinguersi come polo di innovazione educativa, promuovendo progetti che uniscono formazione, tutela ambientale e dialogo interculturale.