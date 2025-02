Villa Sofia-Cervello a Palermo, Maria Lucia Furnari nuovo direttore sanitario

PALERMO (ITALPRESS) – E’ Maria Lucia Furnari il nuovo direttore sanitario dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. Palermitana, specialista in malattie infettive, in malattie dell’apparato respiratorio oltre che in Medicina Generale, Furnari arriva dalla direzione del servizio 2 “Formazione” del Dipartimento Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico (DASOE), Assessorato Regionale Salute. Ha al suo attivo una consolidata esperienza dirigenziale, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri Civico e Di Cristina dove ha svolto le funzioni di direttore delle Direzioni mediche.

La nomina, operativa da oggi, venerdì 7 febbraio 2025 è stata conferita con delibera del commissario straordinario Alessandro Mazzara attingendo al vigente elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Siciliana. Con la designazione del direttore sanitario si completa la squadra della direzione strategica dell’A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello, guidata dal manager, Alessandro Mazzara, affiancato dal direttore amministrativo, Luigi Guadagnino.

-foto Ufficio stampa Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello –

(ITALPRESS).