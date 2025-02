Al Selinus di Castelvetrano teatro forum con “Di Zucchero e Ovatta”

Sabato 8 febbraio al Teatro Selinus di Castelvetrano a partire dalle ore 21, si terrà in prima assoluta la rappresentazione teatrale dal titolo “Di zucchero e ovatta, nemmeno la guerra potrà portarci via i sogni” scritto e diretto da Giancarlo Figuccio, per una produzione Sound Power di Antonio Colomba – Atti Unici Aps. L’opera fa parte di un progetto che interesserà sia teatri che scuole, basato sul format del teatro forum: al termine dello spettacolo infatti il pubblico in sala potrà intervenire direttamente e dialogare con regista, attori ed ospiti intervenuti. Per poter assistere alla prima occorre prenotarsi a questo numero 3885780136, i ticket di ingresso saranno acquistabili direttamente al botteghino del teatro.

Tre le interpreti principali: Giovanna Scarcella, Rosaria Bonfiglio e Giusy De Blasi, ognuna di esse porterà in scena, tre compagne di scuola che si rincontrano dopo anni; una giornalista inviata di guerra, intrappolata negli orrori vissuti durante i suoi viaggi, un’artista visionaria barricata nel suo mondo astratto ed un’attrice condizionata dalla delusione dei suoi insuccessi. Le tre donne in un pomeriggio di un giorno surreale, dentro una sorta di “scrigno” in cui gli oggetti esprimeranno la forza dei sogni, si ritroveranno a condividere ricordi, speranze, fallimenti ma anche a rinnegarsi e, perfino, a scontrarsi duramente, spezzando quel filo che le teneva legate. Tra i confini ristretti dello spazio in cui le protagoniste si muoveranno, perdendosi nei desideri e nelle attese di un tempo già andato ci sarà però, ancora modo di ritrovarsi e di ritornare a sperare, mettendo in discussione le proprie vite alla ricerca di se stesse ma, soprattutto, di un messaggio che travalicherà l’egoismo e le disumanità dell’essere umano.