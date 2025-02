Una messa per Salvatore Sinagra, la comunità egadina e trapanese spera e prega

L’aggressione avvenuta a Lanzarote, in un bar delle Canarie, ai danni di Salvatore Sinagra, di origine egadina, ha scosso la comunità che si sta raccogliendo intorno ai familiari in questi giorni di apprensione per la vita di Salvatore ancora appesa a un filo. Il trentenne si trova ancora in ospedale in coma e questo fa preoccupare i suoi amici, familiari, concittadini che sperano in un risveglio. Per questo, in suo onore, hanno creato anche un gruppo Facebook dove scrivere pensieri per il giovane e aiutarlo, seppur umanamente, in un momento doloroso dopo i colpi ricevuti alla nuca da un giovane che poi ha ammesso di aver perso la testa senza motivo e sotto l’effetto di stupefacenti.

Per fare sentire tutto il calore e la vicinanza ai parenti di Salvatore, domenica 9 febbraio a Trapani, presso la Chiesa di San Pietro in zona Porto, ci sarà una messa per Salvatore Sinagra alle ore 18.