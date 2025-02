Marsala: ancora rifiuti abbandonati, questa volta davanti la Villa del Rosario

Rifiuti abbandonati a Marsala, soprattutto nelle aree appena fuori il centro, nei quartieri e nelle vie secondarie di accesso al centro storico. Spazzatura di ogni tipo, dal vetro ai cartoni, dalle scatole di scarpe alle valigie, quella che si prospetta agli occhi dei cittadini e dei visitatori è una visione ‘orribile’ così come ci segnala il concittadino L. C. che si è imbattuto in una scena ‘tipicamente’ indecorosa dell’abbandono di oggetti rotti e scarti sulla via Rosa Linares, già via Frisella, proprio davanti alla Villa del Rosario e al monumento che onora le vittime dei bombardamenti del ’43.