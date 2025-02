Marsala, approvato il piano delle farmacie, ma sulla mancata distribuzione di acqua infuria la polemica

La seduta di ieri, 6 febbraio del Consiglio comunale di Marsala si è aperta con la dichiarazione di Vito Milazzo, relativa alla sua adesione al gruppo consiliare di Forza Italia così come anticipato dalla nostra testata nei giorni scorsi.

Le solite immancabili comunicazioni

Poi le comunicazioni di Leo Orlando (disagi nell’approvvigionamento idrico in città; diversi problemi all’interno del plesso Cutusio che penalizzano alunni e operatori scolastici; perdita acqua in contrada Santi Filippo e Giacomo); Flavio Coppola (emergenza acqua e mancanza di comunicazione alla cittadinanza; caditoie ostruite lungo la via Roma; tombini rumorosi lungo le strade); Pino Carnese (emergenza idrica, disagi e scarsa comunicazione alla città); Pino Ferrantelli (manca una programmazione per giungere alla definitiva sistemazione del servizio idrico; Lele Pugliese (vandalismo nel parcheggio antistante il Liceo Scientifico; plauso ai Vigili per rimozione auto abbandonate a Sappusi; chiede all’assessore Gerardi di relazionare sul problema idrico; situazione precaria Centro Helios); Gaspare Di Girolamo (vandalismo anche nel parcheggio Piazza Della Vittoria e richiesta presenza vigili); Massimo Fernandez (su problemi della città non bisogna dividersi); G. Di Pietra (concorda per aumento somme di funzionamento per le scuole, secondo priorità).

Le repliche degli asessori

Nel prendere la parola l’assessore Francesco Marchese – presenti anche gli assessori D. Ingardia e S. Agate – è intervenuto sui fondi per le scuole, pochi per i diversi problemi e per la cui soluzione chiede la collaborazione di tutti, dirigenti scolastici e consiglieri.

Concluse le comunicazioni, l’Aula ha avviato la trattazione del punto riguardante la “Revisione biennale della pianta organica delle farmacie – anno 2024 – a valere sul biennio 2024/2025. Provvedimento di conferma della precedente pianta organica”. Dopo la relazione dell’assessore Salvatore Agate, sono intervenuti nel dibattito diversi consiglieri e, a conclusione della discussione, l’atto è stato approvato. Il Consiglio è stato aggiornato a nuova convocazione.