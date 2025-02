Kiwanis Marsala in prima linea su bulimia e anoressia

Il 21 gennaio 2025, nella sala conferenze del Complesso Monumentale di San Pietro a Marsala, si è tenuto il service del Kiwanis club di Marsala su ”Disturbi del comportamento alimentare. Quali sono e come affrontarli?”. Il progetto di prevenzione è stato destinato ad alcune classi degli Istituti Liceo Classico, Professionale e Tecnico Tecnologico di Marsala, per una ricaduta di circa cento alunni. La dr.ssa Ilaria Laudicina, vicepresidente del K.c. Marsala, dopo i saluti del Presidente F. Gerardi, del Lgt. A. Giordano e dell’ass.re al Sociale ,dott.ssa Giusi Piccione, ha relazionato sull’argomento insieme alla dirigente psicologa V. Mantia, all’assistente sociale Eliana Genovese, alla neuropsichiatra infantile Vitalba Licari, alla biologa nutrizionista Domenico Iero dell’ASP di Trapani.

Il dialogo è stato moderato dalla socia kiwaniana, Denise Catalano. E’ intervenuta la chair distrettuale, Silvana Giacone, che ha parlato della realizzazione della panchina Lilla, simbolo di prevenzione Bulimia e anoressia. Gli alunni, accompagnati dai rispettivi docenti, hanno seguito con molto interesse ed hanno partecipato, ponendo anche domande interessanti. Il notevole successo dell’iniziativa ha prodotto richieste di replica e di attuazione anche in altri Istituti per il futuro. Hanno collaborato all’iniziativa per la migliore riuscita del service la segretaria, prof.ssa Flavia Palumbo, la cerimoniera Martina Gerardi, i consiglieri Antonella Meccanico, Sofia Laudicina e il dr. Domenico Cammareri del Kiwanis club Marsala.



[ Flavia Palumbo ]