Christopher Nolan sceglie Favignana per “The Odyssey”. Foto rubata dal set

La Sicilia, culla di miti e leggende, torna a brillare sotto i riflettori del cinema internazionale. Christopher Nolan, il regista premio Oscar noto per capolavori come Inception, la trilogia di Batman, Dunkirk e il recente Oppenheimer, ha scelto l’isola di Favignana e l’arcipelago delle Eolie come location per il suo prossimo film, The Odyssey. Tratto dall’epica Odissea di Omero, il film promette di essere un’opera monumentale, con un budget di 250 milioni di dollari e un cast stellare che include nomi del calibro di Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o. L’uscita è prevista per il 17 luglio 2026, ma già oggi la Sicilia trema di orgoglio e attesa. “Per l’amministrazione comunale e per tutta la comunità egadina, è un grande orgoglio che l’isola di Favignana sia stata scelta come location per le riprese del nuovo film di Christopher Nolan”, ha dichiarato il sindaco Francesco Forgione.

“Questa scelta rappresenta un’opportunità straordinaria, non solo per la presenza sull’isola di centinaia di operatori al di fuori del periodo di maggior afflusso turistico, ma anche perché un kolossal diretto da uno dei registi più importanti al mondo darà una visibilità senza precedenti a Favignana e all’intero arcipelago”. La scelta di Nolan non è casuale. Favignana, perla delle Egadi, è stata associata da secoli alle avventure di Ulisse. Secondo una teoria formulata dallo studioso inglese Samuel Butler nel 1897 e recentemente rivalutata, l’isola sarebbe stata una delle tappe del viaggio dell’eroe omerico. Nolan, affascinato dalla bellezza selvaggia e dal patrimonio storico della Sicilia, ha deciso di ambientare qui alcune delle scene più iconiche del film. Tra le calette incontaminate e l’entroterra di Favignana, verranno ricostruiti un villaggio, una casa colonica e una strada sterrata, mentre il castello di Santa Caterina farà da sfondo a momenti epici. Le riprese, supportate dalla tecnologia Imax a 70 megapixel, promettono di regalare immagini mozzafiato. Il film non solo porterà sull’isola un cast di star internazionali, ma genererà un impatto economico significativo.

Con 400 camere prenotate a Favignana, Lipari e Vulcano, e un indotto stimato in almeno 10 milioni di euro, The Odyssey rappresenta un’opportunità unica per il territorio. Le riprese, che inizieranno il 24 marzo e dureranno fino al 12 maggio, coinvolgeranno centinaia di professionisti, anche se, come sottolineano le fonti, la produzione si appoggerà principalmente a società esterne. Tuttavia, l’effetto promozionale sarà inestimabile: Favignana e le Eolie saranno sotto i riflettori globali, attirando l’attenzione di cinefili e viaggiatori di tutto il mondo. “Il cinema racconta il territorio, favorisce il turismo e ci renderà più attraenti a livello internazionale”, sottolinea l’assessore al Turismo Stefania Bevilacqua.

“Siamo molto felici e onorati che Favignana sia stata scelta come location per un film di questa portata, con un cast straordinario. È un’occasione unica di promozione, di destagionalizzazione e di opportunità lavorativa per la comunità”. La scelta di Nolan conferma ancora una volta il fascino senza tempo della Sicilia, terra di miti, storia e paesaggi indimenticabili. Dopo il passaggio di Indiana Jones, l’isola si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista nel mondo del cinema. Con The Odyssey, Favignana e le Eolie non saranno solo scenari, ma personaggi essenziali di una storia che ha affascinato l’umanità per millenni. E mentre la troupe si prepara a calcare il suolo siciliano, i siciliani guardano al futuro con orgoglio, pronti a riscoprire le proprie radici mitologiche attraverso l’obiettivo di uno dei più grandi registi contemporanei. “Un kolossal come questo darà a Favignana e all’intero arcipelago una visibilità senza precedenti”, ribadisce il sindaco Forgione. “La nostra terra è intrisa di storia e di mito, ed è meraviglioso che il mondo possa riscoprirla attraverso lo sguardo di un maestro come Nolan”. Hollywood batte un colpo, e la Sicilia risponde con la sua bellezza senza tempo.