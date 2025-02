Umberto Del Prete sarà Totò all’Olimpia di Campobello

L’attore, sceneggiatore e regista napoletano Umberto Del Prete, noto per aver partecipato anche a diverse fiction televisione come “Piper” e “L’amica geniale”, sarà protagonista dello spettacolo di varietà “Totò il principe del teatro”, in scena venerdì 7 febbraio, alle ore 21, al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara. Lo spettacolo, che fa parte della rassegna “Il bello di Sicilia 2”, è un sunto delle migliori arti del principe della risata, con i più divertenti sketch teatrali, le canzoni e le poesie di Totò, leggendario attore partenopeo e comico, tra i più amati del teatro italiano. Patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, la rassegna “Il bello di Sicilia 2” è promossa dalla Quintosol production con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese. Biglietti ancora disponibili presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi, a Campobello di Mazara (cell. 338 9837558 ) oppure al botteghino del teatro. Biglietti on-line sul sito Ticket.it.