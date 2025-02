Favignana: si completa l’illuminazione dell’Sp 39

Prosegue il programma di potenziamento dell’illuminazione pubblica sulla Strada Provinciale 39 a Favignana.

Dopo il completamento dell’impianto nel tratto Tre Croci – Punta Lunga, l’Amministrazione comunale si appresta ora a realizzare un secondo intervento, che riguarderà il segmento compreso tra la Rotonda e Punta Marsala. La Giunta municipale ha approvato ieri l’accordo di collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Trapani, finalizzato alla realizzazione dell’opera.

La realizzazione in collaborazione con il Libero Consorzio di Trapani

L’investimento previsto è di circa 150 mila euro, interamente coperti dai fondi destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali e dei beni patrimoniali, stanziati dall’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, si occuperà della progettazione e dell’appalto dei lavori, garantendo il pieno rispetto delle normative e assicurando trasparenza e sicurezza in ogni fase dell’intervento. Con l’approvazione del Bilancio, potranno prendere il via le procedure di gara per l’affidamento e la realizzazione dei lavori.

Per il sindaco Forgione si tratta di migliorare la viabilità stradale

“Dopo il primo intervento realizzato lo scorso anno, anche un altro tratto nevralgico della nostra viabilità, molto frequentato soprattutto nei mesi estivi, sarà finalmente dotato di illuminazione pubblica”, dichiara il sindaco Francesco Forgione. “Questo intervento rappresenta un passo concreto per migliorare la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti e garantendo maggiore tranquillità a residenti e visitatori”. “L’illuminazione di questo tratto rappresenta un passo avanti per la sicurezza stradale dell’isola”, dice il vice sindaco Ignazio Galuppo, con delega alla Viabilità. “La Strada Provinciale 39 è una delle arterie principali di Favignana e, soprattutto nelle ore notturne, un’illuminazione adeguata contribuirà a migliorare la visibilità e a prevenire situazioni di pericolo”.