Il Comune di Marsala vuole affidare a terzi il servizio di disinfestazione e derattizzazione

Il Comune di Marsala ha emanato un Avviso per individuare operatori cui affidare il servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio. In particolare, per tutto il corrente anno, l’appalto prevede interventi nel centro urbano e in quello storico, nonché nei quartieri popolari. Sarà il competente settore Servizi pubblici locali ad invitare gli operatori che, in possesso dei requisiti, avranno manifestato – entro il prossimo 17 febbraio – l’interesse a partecipare alla gara. Le modalità di svolgimento delle vari fasi dell’appalto sono indicate nell’Avviso, online sul sito istituzionale alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/servizio-di-derattizzazione-e-disinfestazione