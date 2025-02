Ancora problemi di acqua a Marsala. L’Amministrazione preannuncia azioni legali

Sembrano non conoscere fine i problemi alla rete idrica del Comune di Marsala. Venerdì scorso il primo danno causato dai lavori di Siciliacque, con rottura della condotta principale che, dai pozzi di contrada Sinubio, immette l’acqua nella rete idrica comunale. Completata la riparazione dalla stessa società – che sta eseguendo interventi con fondi Pnrr per un nuovo importante collegamento con Montescuro – c’è stata una seconda rottura nello stesso tratto di rete idrica. “L’aggravante – evidenzia l’amministrazione Grillo – è che questa seconda volta non ha informato del danno il Comune, tenendolo all’oscuro anche della successiva riparazione. Questa, a detta dei tecnici comunali, non è stata eseguita a regola d’arte e, pertanto, la rete idrica può essere soggetta a nuovo collasso”.

Alla luce di ciò, l’Amministrazione lilibetana ha annunciato la propria intenzione di intraprendere azioni legali, fatte le dovute verifiche del caso, tenuto conto che si intravvede quantomeno negligenza nell’esecuzione dei lavori, con conseguente interruzione di pubblico servizio. Inoltre, saranno effettuate le opportune verifiche sulle stazioni di pompaggio, i cui motori stanno registrando in questi giorni anomalie e malfunzionamenti. Il responsabile comunale del Servizio Idrico Comunale, Gaspare Zichittella, non esclude qualche disagio nell’approvvigionamento idrico nelle prossime ore, soprattutto nel centro storico. A tal fine il Comune ha allertato la Protezione Civile affinché metta a disposizione eventuali autobotti richieste da attività commerciali e famiglie. Sono già attive le autobotti messe a disposizione da Siciliacque per l’emergenza che è stata causata. L’indirizzo al quale inviare le richieste per il servizio autobotti è richiestaautobotte@comune.marsala.tp.it. In alternativa si può scaricare l’App Municipium https://apps.apple.com/app/id720127067