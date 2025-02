“Posso essere Zero?”, al Sollima di Marsala lo spettacolo musicale ideato da Peppe Riggirello

“Posso essere Zero?” è uno spettacolo musicale che vuole essere un sincero omaggio – oltre che una festa – all’arte e alla carriera di Renato Zero. Ideato da Peppe Riggirello, lo spettacolo nasce perchè, come racconta lui stesso “i sogni non hanno età, basta coltivarli e alimentarli”. E così Peppe si trasformerà in Renato Zero domani sera, 6 febbraio, sul palco del Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” a partire dalle ore 21. “E’ un evento a cui lavoro da un anno perchè per i miei 60 anni volevo regalarmi e donare alla città qualcosa, un momento di emozioni e di musica e al contempo svolgere un’attività socialmente utile” ci racconta Riggirello. L’incasso infatti, verrà devoluto alla mensa fraterna “Giorgio La Pira” che opera quotidianamente per i meno fortunati nell’impianto sportivo in zona Stadio. C’è però da dire che lo spettacolo musicale – che gode del patrocinio del Comune di Marsala – è già sold out e tante sono le richieste che ancora oggi arrivano per assistervi.

Ad accompagnare Peppe, una band di musicisti di tutto rispetto: Francesco Di Giovanni alla chitarra, Ciccio Stampa al basso, Francesca Gatto pianoforte e tastiere, Dario Li Voti batteria e direzione musicale. Ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Melania Genna, attrice voce narrante, dell’interprete Martina Cascio, volto noto di Tali e Quali su Rai Uno, della cantante Giorgia Vassallo, di Ginevra Riggirello e della Scuola Espressione Danza che si esibirà per l’occasione.