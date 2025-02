Un grande weekend per la Trapani Scherma quello di fine gennaio. La marsalese Virginia Giacalone ha conquistato l’oro nella gara di spada per non vedenti a Caltagirone. Una finale al cardiopalma vinta con un’ultima stoccata da vera campionessa. Giuseppe Genna ha sfiorato l’impresa nella spada maschile, il suo percorso di crescita è evidente e fa ben sperare per il futuro. Mattia Antoci, Sofia Di Vittorio e Vittoria Fontana non sono stati da meno, dimostrando grande impegno e passione in pedana, mentre il maestro Enzo Morghese era in Croazia come rappresentante della Confederazione del Mediterraneo di Scherma. “Sono orgogliosissimo di tutta la squadra – ha dichiarato il Presidente Carlo Morghese -. Questi risultati dimostrano la forza e la passione della Trapani Scherma”.