Trapani Rugby vince nella seconda fase del Campionato di C

Lo scorso 2 febbraio si è svolta la prima gara della seconda fase del Campionato nazionale di Serie C di rugby. Il Trapani Rugby ha affrontato il Melrose-Milazzo, ottenendo una vittoria storica con un punteggio finale di 32-22, segnando un’importante pietra miliare nella sua storia. Tra i marcatori si sono distinti Loris Alestra (5 punti), Flavio Girello (8 punti) e Narkis Arrondo (5 punti). Francesco Anselmo ha realizzato 14 punti grazie ai calci piazzati trasformati. Il match è stato caratterizzato da un confronto leale e ben giocato da entrambe le squadre. Il Trapani Rugby ha dimostrato una netta superiorità nel pacchetto di mischia, riuscendo ad avere più possesso palla e a mantenere il gioco per la maggior parte del tempo nella metà campo avversaria. Un elogio speciale va al Melrose-Milazzo, già affrontato nella prima fase, che ha saputo farsi apprezzare per la presenza di giovani promettenti e per la dedizione mostrata in campo. Sfortunatamente, la partita si è svolta a porte chiuse a causa dei lavori in corso al campo Coni, limitando il consueto terzo tempo e impedendo di vivere appieno il clima di convivialità tipico del rugby. Adesso l’attenzione è già rivolta al ritorno del 16 febbraio, quando il Trapani Rugby sarà ospite del Melrose-Milazzo. Questa vittoria segna un traguardo storico per il rugby di Trapani, rappresentando la prima affermazione nella storia della città in questo campionato.