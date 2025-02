Mazara, Giovanni Iacono resta in Consiglio comunale: “Revoca non era legittima”

Non ci sarà alcun avvicendamento nel Consiglio comunale di Mazara del Vallo e dunque Giovanni Iacono mantiene la carica di consigliere e non sarà rimpiazzato da Matteo Bommarito. La Prefettura di Trapani ha infatti accolto la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dalla carica di consigliere comunale presentata dai legali di Iacono e pertanto lo stesso resterà in carica. Iacono era stato sospeso con decreto prefettizio a seguito di un patteggiamento (un anno) nel procedimento giudiziario scaturito dall’operazione Aspide. I legali del consigliere hanno però contestato l’applicazione della legge Severino in quanto il patteggiamento è inferiore a due anni e senza pene accessorie.

Legge Severino dunque inapplicabile, con Iacono che può restare al suo posto. Nella tornata elettorale dello scorso giugno 2024, Giovanni Iacono fu il primo degli eletti nella lista “Libertà – Sud chiama Nord” a sostegno del sindaco Salvatore Quinci con 423 voti, precedendo la consigliera Eleonora Arena (348) e l’ex assessore Matteo Bommarito, primo dei non eletti con 270 preferenze. Proprio Bommarito, dunque, avrebbe dovuto sostituire Iacono in aula. I legali di Iacono hanno presentato il ricorso tramite PEC contro il decreto prefettizio lo scorso 2 gennaio, contestando l’applicazione della legge Severino nei confronti del loro assistito: ciò che è stato fatto a Trapani con l’ex presidente del Consiglio comunale Anna Lisa Bianco non poteva essere applicato anche a Iacono. Lo stesso consigliere fa fatica a spiegare quanto accaduto ed è di poche parole.

Pur con un pizzico di amarezza, Iacono ci spiega comunque il suo punto di vista: “La revoca – ci sottolinea il consigliere – non era legittima e per questo motivo io ero abbastanza tranquillo. Anche perché sapevo che presentando il ricorso lo avremmo vinto e che non ci sarebbero stati i presupposti e le motivazioni affinché la revoca dal ruolo di consigliere potesse essere effettiva”. La richiesta di revoca della sospensione dalla carica di consigliere è stata accolta dalla Prefettura di Trapani che l’ha protocollata e notificata lo scorso 28 gennaio alla presidenza del Consiglio comunale di Mazara del Vallo. Di conseguenza, il presidente del Consiglio comunale Francesco Di Liberti ha disposto la revoca della seduta consiliare programmata per lo scorso mercoledì 29 gennaio che aveva tra i punti all’ordine del giorno propriola sostituzione del consigliere Giovanni Iacono con Matteo Bommarito, primo dei non eletti della Lista “Libertà – Sud Chiama Nord”.