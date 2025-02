Marsala, prestigioso riconoscimento storico per il negozio Spatazza

In un periodo da acquisti online, circondato da una società che ogni giorno tende ad essere più smart, più fast e più “click”, nel centro della città di Marsala resistono ancora delle piccole realtà che “lottano” contro tutto questo.

Oltre 110 anni di attività nel centro della città

Il più antico negozio di via XI Maggio al civico 118 “Spatazza” ha ricevuto un riconoscimento storico avendo superato gli oltre 110 anni di attività. Nato nel 1911 come attività artigianale di confezionamento e vendita di copricapo, negli anni ’50 si è trasformato in punto di riferimento per gli acquirenti anche di capi di pelletteria. Dopo la scomparsa del titolare, la gestione è passata alla famiglia Russo che la detiene da tre generazioni e ancora oggi rappresenta uno dei capisaldi nella nostra provincia per quello che riguarda un articolo profondamente legato alla nostra terra, il copricapo.

L’attuale gestione in pieno centro storico

Circa la storica scadenza, l’attuale titolare Salvatore Russo ha ricordato come “...in un periodo particolarmente delicato per tutti gli esercenti continuo a dare il massimo ogni giorno ricordando alcuni insegnamenti che per me sono cruciali nel lavoro così come nella vita: la passione per la qualità e l’eccellenza legata all’amore per la tradizione e per il proprio lavoro, perché come diceva mio nonno…senza amore per il prossimo non si vende uno spillo”.