Marsala: da giorni un blocco in vetro in pieno centro, è pericoloso

Il blocco di vetro, che si trova da qualche giorno a pochi passi dalla vecchia cassetta rossa delle lettere di Porta Mazara, è stato notato con crescente preoccupazione da residenti e commercianti della zona. La sua presenza in un’area tanto frequentata aumenta il timore che possa diventare un pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto considerando che la zona è tristemente nota per episodi di violenza e risse che spesso vi si verificano. La frammentazione del vetro potrebbe rappresentare un rischio, se utilizzato come arma improvvisata da chiunque volesse approfittare della situazione.

Le autorità locali, in particolare i servizi ecologici, dovrebbero intervenire prontamente per rimuovere il vetro e prevenire eventuali incidenti. I cittadini auspicano che il comune prenda seri provvedimenti per garantire che aree ad alto traffico come quella di Porta Mazara siano più sicure, magari con una sorveglianza più attenta o con interventi tempestivi per rimuovere ogni tipo di oggetto pericoloso che potrebbe rimanere abbandonato. La sicurezza e la tranquillità della comunità dovrebbero essere una priorità per evitare che piccole disattenzioni possano trasformarsi in eventi tragici.